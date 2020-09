Da Lampedusa a Napoli fino a Cisterna: scappa dal centro d’accoglienza per minori, lo beccano a rubare un’auto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nella mattinata odierna un minore di origine algerina ha tentato di rubare un’auto nei pressi della centralissima sede di rappresentanza del comune di Cisterna, in piazza Caetani. L’auto, una Mercedes classe A di proprietà di una dipendente del Caffe’ Letterario, ubicato al piano terra dello storico palazzo Caetani, era parcheggiata a vista; la stessa dipendente, accortasi del tentativo di effrazione da parte del giovane algerino, ha richiamato a gran voce l’attenzione di una Volante del Commissariato di P.S. di Cisterna, in transito nei pressi, che immediatamente è intervenuta fermando il giovane. Accompagnato presso il Commissariato, il minore, incensurato, è risultato essersi allontanato da un centro di accoglienza di Frattamaggiore (NA), ove era stato collocato dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

