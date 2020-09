Covid, impennata di casi in Veneto: più 163 rispetto a ieri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 23.189 in totale, 163 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Sono 7.618 i soggetti posti in isolamento, ... Leggi su leggo

Adnkronos : ++#Covid, impennata nuovi casi: 1326 in 24 ore++ - BeliceIt : Impennata Covid in Sicilia: +83 – lasiciliaweb | Notizie di Sicilia - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: 'Nessuna negligenza da parte della Regione Sardegna': così il governatore Solinas sul dossier che la Giunta di Zingaretti… - princigallomich : Nuova impennata del Covid, 1.326 casi in 24 ore - cesaregiorgian1 : Coronavirus, in Sicilia impennata di contagi (+83): ecco il bollettino del 2 settembre -