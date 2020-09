Covid, il ministro Speranza: 'Le mascherine a scuola sono obbligatorie, ma non quando si è seduti in classe' (Di mercoledì 2 settembre 2020) 'è un passaggio delicato dell'evoluzione epidemiologica del nostro Paese, in Europa e nel mondo' . Lo ha affermato il ministro della Salute nell'informativa al Senato sull'attuazione delle misure anti-... Leggi su leggo

Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - giornalettismo : «I nuovi dati confermano quello che ogni australiano già sapeva: il #COVID__19 ha devastato le nostre vite e la nos… - pdnetwork : 'Con il ministro Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i P… - mikelibramania : @robersperanza Ministro della malsanita servo delle élite turbocapitalsataniste in questo video Zaia rivela che hai… - Agenparl : COVID-19: comunicazioni del Ministro della salute sulle misure di contenimento - -

Covid, il ministro Speranza: "Preoccupa il contagio tra i giovani" LA NAZIONE COVID-19: gli ospedali slovacchi potranno accedere ai fondi UE

Gli ospedali slovacchi potranno accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale per ottenere una somma complessiva di 48 milioni di euro, da utilizzare nella cura di pazienti affetti da COVID-19. Lo h ...

Scuola, si riparte oggi tra ansie e precauzioni contro il coronavirus

Il ministro dell’Istruzione Branislav Gröhling ha affermato ... Il ministero dell’Istruzione ha introdotto nelle scuole il cosiddetto semaforo COVID-19 (questo il semaforo per le scuole primarie), che ...

