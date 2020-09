Celano e Cammarota: metropolitana di Pastena, emergenza igiene e sicurezza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’area antistante la stazione della metropolitana di Pastena è invasa da rifiuti, sporcizia, degrado, mancanza di controllo che favorisce il bivacco e lo spaccio, con gravissimi problemi per l’igiene e l’ordine pubblico, soprattutto per bambini ed anziani che frequentano la zona”. Lo denunciano in una nota il dott. Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia, e l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e capogruppo de La Nostra Libertà al Comune di Salerno. “In quella che sta diventando la città più sporca d’Italia in piena emergenza covid”, incalzano Celano e Cammarota, la situazione della ... Leggi su anteprima24

“E’ necessario istituire immediatamente l’Usca, l’Unità Speciale di continuità Assistenziale, nella città di Salerno”, incalzano Cammarota e Celano, “presidi previsti dalla legge e composti da un medi ...

