Cannavaro: “Pirlo avrà bisogno di tempo. Dzeko? Forte, ma la Juventus farà altre scelte” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fabio Cannavaro fa il punto sul calcio italiano ed in modo particolare sulle ultime news relative alla Juventus. L'arrivo di Andrea Pirlo come allenatore e il mercato bianconero con la ricerca di un centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/captionIntervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attuale allenatore del Guangzhou Evergrande ha commentato: "Pirlo si è trovato nel posto giusto al momento gusto. Sono felice per lui, ma non sarà semplice. Si è parlato di lui come predestinato, ma i Guardiola e gli Zidane quando hanno iniziato avevano fatto qualche esperienza da tecnici", ha esordito Cannavaro. "Certo, l'idea di calcio ce l'ha chiara ma ora dovrà essere capace di trasmetterla ad un ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Cannavaro: "La sfida di #Pirlo, la rabbia di Conte, il 'peso' di Ibra: sarà una super #SerieA" - ItaSportPress : Cannavaro: 'Pirlo avrà bisogno di tempo. Dzeko? Forte, ma la Juventus farà altre scelte' - - news24_napoli : Fabio Cannavaro: "Scudetto? Il Napoli mi piace, ne ho parlato con…

