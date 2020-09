Camice bianco e coltello, finto medico tenta di rapinare due farmacie a Roma: arrestato. Il video (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Camice bianco troppo sporco per essere credibile: questo l’improbabile travestimento usato da un 52enne Romano per tentare di rapinare una farmacia e una sanitaria. Il primo tentativo l’uomo lo ha fatto in una farmacia alla Garbatella: il titolare, che per contingentare gli ingressi tiene la porta chiusa e fa entrare lui ogni singolo cliente, non ha aperto a quel “collega” con il volto coperto da una mascherina chirurgica, da grossi occhiali da sole e da un cappello. Inutile il tentativo di di mostrare un coltello a serramanico. Dopo alcuni secondi il rapinatore si è allontanato ed è stata allertata la polizia di Stato. I primi agenti a rintracciare il sospetto sono stati quelli dell’autoradio del ... Leggi su ilfattoquotidiano

