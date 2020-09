Bonus bici, Costa: il 5 settembre in Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il decreto attuativo per il Bonus mobilità è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti “e sabato 5 settembre sarà finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non nascondo che ci siano stati degli intoppi amministrativi, che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di Agosto abbiamo superato“. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook sottolineando che il fondo è stato quasi raddoppiato: “da 120 a 210 milioni spiegando che dal 5 settembre partiranno i 60 giorni necessari alla società per finire il portale e assicurare la possibilità di utilizzare queste risorse aggiuntive che, grazie a un assestamento di bilancio, saranno operative affinché nessuno ... Leggi su meteoweb.eu

Il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti "e sabato 5 settembre sarà finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale". Lo ha fatto sapere il minist ...

Bonus bici, il rimborso slitta di ulteriori tre mesi: il portale per chiedere l'incentivo dovrebbe essere operativo da novembre. Nel frattempo è atteso a breve il decreto attuativo del Ministero dell' ...

Il decreto attuativo per il bonus mobilità è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti "e sabato 5 settembre sarà finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale". Lo ha fatto sapere il minist ...Bonus bici, il rimborso slitta di ulteriori tre mesi: il portale per chiedere l'incentivo dovrebbe essere operativo da novembre. Nel frattempo è atteso a breve il decreto attuativo del Ministero dell' ...