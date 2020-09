Bambini positivi per più di 2 mesi: perché è importante misurare la carica virale (Di mercoledì 2 settembre 2020) (foto: Justin Paget via Getty Images)Bambini e adolescenti con Covid-19 ma asintomatici o con pochi sintomi possono rimanere positivi al Sars-Cov-2 anche per 2 o 3 mesi. Lo mostrano due ricerche italiane che descrivono il caso di 30 Bambini ricoverati a Como per disturbi neuro-psichiatrici che hanno contratto il nuovo coronavirus durante la pandemia. I due studi, pubblicati su Journal of Infection, sono coordinati da Enzo Grossi e Vittorio Terruzzi, rispettivamente il direttore scientifico e direttore sanitario di Villa Santa Maria, in provincia di Como. L’indagine mostra che durante il periodo in cui i Bambini sono ancora positivi la carica virale (la quantità di rna virale presente) diminuisce ma non in maniera ... Leggi su wired

NicolaPorro : Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni.… - gpaletti53 : RT @NicolaPorro: Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni. La lett… - giuaddo99 : RT @NicolaPorro: Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni. La lett… - d0minius : Gli effetti positivi della riapertura delle scuole superano i rischi, ma non in Italia - n_conformista : RT @NicolaPorro: Ecco cosa succede a chi osa far notare la verità sui dati pandemicamente corretti pubblicati dal sito di #Burioni. La lett… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini positivi Il coronavirus nei bambini: quanto si ammalano e quanto contagiano ilGiornale.it Reggia Emilia, partite le scuole dell’infanzia Fism: iscritti 5.600 bimbi, 800 sono al nido

Molti si sono presentati con le mani protese pronti per farsi spruzzare il gel e la fronte libera per provare la febbre REGGIO EMILIA. L’anno scolastico ha avuto inizio ufficialmente ieri, ma finora ...

L’asilo nido riapre oggi con venti bambini

Agordo. La struttura è stata ritinteggiata e ogni attività è stata riorganizzata per prevenire i rischi legati al Covid-19 Gianni Santomaso / AGORDO Ritinteggiato con i colori del sole, per infondere ...

Molti si sono presentati con le mani protese pronti per farsi spruzzare il gel e la fronte libera per provare la febbre REGGIO EMILIA. L’anno scolastico ha avuto inizio ufficialmente ieri, ma finora ...Agordo. La struttura è stata ritinteggiata e ogni attività è stata riorganizzata per prevenire i rischi legati al Covid-19 Gianni Santomaso / AGORDO Ritinteggiato con i colori del sole, per infondere ...