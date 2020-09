Ballando con le Stelle slitta al 19 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ballando con le Stelle L’esordio di Ballando con le Stelle 2020 slitta di una settimana. La prima puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, giunto alla quindicesima edizione, sarà sabato 19 settembre (anziché il 12, come inizialmente previsto). “La prima puntata di . Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene” annuncia via social la giurata Selvaggia Lucarelli. I due casi di positività al Coronavirus riscontrati nel cast (il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina) hanno evidentemente rallentato la produzione e la preparazione di Ballando. A questo punto, il diretto concorrente Tú sí que vales giocherà d’anticipo (esordio su Canale 5 sabato 12). La ... Leggi su davidemaggio

