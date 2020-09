Assegnati all'Italia e a Imola i mondiali di ciclismo (Di mercoledì 2 settembre 2020) (AGI) - Roma, 2 set. - I Campionati mondiali di ciclismo del 2020 sono stati Assegnati a Imola e all'Emilia Romagna. Lo rende noto l'Uci (Unione Internazionale di ciclismo). L'evento iridato si terra' dal 24 al 27 settembre. Il 24 è prevista la crono femminile, il 25 la crono maschile, il 26 la prova in linea femminile e domenica 27 la prova in linea maschile. È l'autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari' di Imola la sede designata dall'Union Cycliste Internationale (UCI) per ospitare la 93esima edizione del Campionato del mondo di ciclismo sui strada. L'evento, inizialmente assegnato ad Aigle-Martigny in Svizzera e tre settimane fa annullato causa le restrizioni anti-covid imposte dal governo elvetico (non sono ammessi eventi con più di mille spettatori ... Leggi su agi

