Wuhan, le regole ferree per stare a scuola senza mascherina che i no mask entusiasti non hanno capito (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi ricomincia l’anno scolastico a Wuhan e 1,4 milioni di bambini stanno rientrando a scuola senza mascherina. Mentre in Italia le singole regioni stanno decidendo come procedere il 14 settembre – il giorno in cui i nostri studenti dovrebbero tornare tra i banchi – i no mask sui social sono entusiasti per la decisione presa in Cina. Il ragionamento – secondo il loro parere – logico? Se a Wuhan, culla della pandemia, gli studenti sono autorizzati a stare in classe senza mascherina perché mai gli studenti italiani dovrebbero indossarla? LEGGI ANCHE >>> Crisanti: «Su 8 milioni di studenti, il 2-3% potrebbe essere positivo» I no mask sui social ... Leggi su giornalettismo

