Volley femminile, Supercoppa 2020: Busto Arsizio supera Chieri e vola in semifinale (Di martedì 1 settembre 2020) L’Unet E-Work Busto Arsizio ha ottenuto il pass per le semifinali della Supercoppa di Volley femminile 2020. Il team lombardo ha superato la Reale Mutua Fenera Chieri per 3-1 (25-22, 25-27, 25-20, 25-17), conducendo un match quasi senza sbavature e conquistato un traguardo molto importante. Dominante la coppia Camilla Mingardi-Alessia Gennari, fautrice di 35 punti complessivi e determinanti, neutralizzando gli sforzi di Francesca Villani, top scorer con 21 punti totali. Vittoria importante delle ‘Farfalle’ al PalaYamamay, penultimo atto dell’evento raggiunto. Leggi su sportface

bizcommunityit : Volley, B1 femminile: Maria Pia Fragapane responsabile risorse umane della Pvt Modica - sportvicentino : Supercoppa volley femminile: a Vicenza si monta il campo sotto la Basilica Palladiana - - IreneConEAperta : Oggi Gazzetta allega la graphic novel di Colaone e De Santis 'In Italia sono tutti maschi'. E a riprova la prima no… - wordsandmore1 : ? @EpiuPomiVBC – La #VBCÈpiùCasalmaggiore alla prima di campionato in trasferta a casa della #ImocoVolleyConegliano… - RivieraSportit : Volley: da poco terminato il ritiro pre campionato del settore femminile della Nuova Lega Pallavolo Sanremo -