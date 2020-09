Visite specialistiche: addio al superticket da 10 euro (Di martedì 1 settembre 2020) Dal 1° settembre 2020 abolito in tutta Italia il superticket di 10 euro per le Visite mediche specialistiche e gli esami clinici “Da oggi, 1 settembre 2020, nessuno in Italia pagherà più il superticket. È una battaglia vinta. Perché la salute viene prima di tutto. Oggi è davvero un buongiorno”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato l’entrata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

01 SET - "Oggi è un grande giorno per la sanità italiana. Finalmente cala il sipario sul superticket e tutti i cittadini italiani, a prescindere dalla regione di residenza, potranno dire addio alla qu ...

Coronavirus, negli ospedali galluresi solo ricoveri e visite specialistiche urgenti. Stop alle altre attività

La Assl ha deciso la misura restrittiva "per scongiurare l'insorgenza di focolai infettivi". Il consigliere Pd Meloni: " Scelta scellerata" OLBIA. Solo ricoveri e visite specialistiche urgenti negli o ...

