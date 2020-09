Us Open 2020: Djokovic in scioltezza contro Dzumhur, eliminati Gaio e Cecchinato (Di martedì 1 settembre 2020) Novak Djokovic ha la meglio su Damir Dzumhur nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Il numero uno del ranking Atp, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, ha la meglio sul bosniaco in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-1. Match mai in dubbio per il serbo, che per ora sembra non soffrire troppo i problemi fisici che lo avevano afflitto nel torneo della scorsa settimana. Al secondo turno per Nole ci sarà la sfida con Kyle Edmund, che all’esordio ha battuto Aleksandr Bublik in quattro set. IL TABELLONE DEL TORNEO Dopo le prime eliminazioni del pomeriggio, arrivano purtroppo altre due sconfitte per l’Italia nel tabellone maschile. Marco Cecchinato cede all’esordio contro Lloyd Harris, che si impone in tre set piuttosto rapidi con il ... Leggi su sportface

