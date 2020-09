Traffico Roma del 01-09-2020 ore 12:30 (Di martedì 1 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione scorrevole sull’autostrada Romane compreso il raccordo anulare pochi disagi anche sulle strade cittadine Sulbiate l’atletica e per la presenza di olio sulla strada chiuso il sottovia di via Laurentina in direzione Roma Centro Traffico rallentato sul lungotevere nel tratto compreso tra via del Foro olitorio e Piazza San Vincenzo Pallotti in direzione di Ponte Giuseppe Mazzini al Pigneto si rallenta lungo via Renzo da Ceri nei pressi di via Roberto ... Leggi su romadailynews

ROMA - Nel medio e lungo termine, la situazione epidemica non può cambiare il trend di sviluppo della globalizzazione e la cooperazione tra Cina e Italia sarà ulteriormente rafforzata. Questa, in sint ...

Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi

È tutto pronto, sarà un flash mob pacifico quello di stamattina, con tanti commercianti e romani arrabbiati, fanno sapere le associazioni di categoria che tutte insieme - questa volta - hanno detto «n ...

