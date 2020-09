Su National Geographic «Pronti a Tutto» la serie basata sul romanzo Barkskins (Di martedì 1 settembre 2020) Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli inglesi intenzionati a strappare la colonia al dominio francese. Pronti A Tutto, la nuova serie scripted di National Geographic sarà in onda dal 1 settembre, il martedì alle 20:55. I primi due episodi in... Leggi su digital-news

itsdanidear : @thestormismysun Antartica Seaborn sembra il nome di un programma di National Geographic. Lyra, FORSE, si salva ess… - giovgiorgetti : LUMEN e National Geographic: una partnership nata per valorizzare la montagna attraverso un viaggio fotografico che… - tusciatimes : LUMEN e National Geographic: una partnership nata per valorizzare la montagna attraverso un viaggio fotografico -… - recoveryenergy1 : [CURIOSITA' DALLA NATURA] Tutti sanno che i #delfini comunicano usando i fischi. Ma ciò che i ricercatori hanno re… - fmanca : RT @lellesan79: Piscinas tra le 21 spiagge più belle del mondo per il National Geographic! -

Ultime Notizie dalla rete : National Geographic Gordon Ramsay: le straordinarie abilità sviluppate durante la seconda stagione di Fuori Menù National Geographic Italia Su National Geographic «Pronti a Tutto» la serie basata sul romanzo Barkskins

Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli ingl ...

News Serie TV

Il drama è basato sul romanzo di Annie Proulx Pelle di corteccia. Debutta su National Geographic questa sera 1 settembre alle 20:55 Pronti a tutto, una nuova miniserie scripted che racconta gli scontr ...

Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli ingl ...Il drama è basato sul romanzo di Annie Proulx Pelle di corteccia. Debutta su National Geographic questa sera 1 settembre alle 20:55 Pronti a tutto, una nuova miniserie scripted che racconta gli scontr ...