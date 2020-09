Sportitalia - Veretout prima scelta del Napoli: per la Roma non è incedibile (Di martedì 1 settembre 2020) L'interesse del Napoli per Jordan Veretout è ormai conclamato, e cosi proprio il club azzurro proverà a lavorare nelle prossime per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista giallorosso. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Veretout prima scelta del Napoli: per la Roma non è incedibile - NCN_it : SPORTITALIA - VERETOUT RESTA LA PRIMA SCELTA DEL NAPOLI! PER I GIALLOROSSI IL FRANCESE NON È INCEDIBILE CLICCA QUI… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Veretout in cima alla lista dei sostituti di Allan, ma precedenza a Milik e Under, per la difes… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SPORTITALIA - Pedullà: 'Veretout in cima alla lista dei sostituti di Allan, ma precedenza a Milik e Under, per la difesa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Veretout in cima alla lista dei sostituti di Allan, ma precedenza a Milik e Under, per la difes… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Veretout Sportitalia - Veretout prima scelta del Napoli: per la Roma non è incedibile Tutto Napoli Sportitalia - Veretout prima scelta del Napoli: per la Roma non è incedibile

L'interesse del Napoli per Jordan Veretout è ormai conclamato, e cosi proprio il club azzurro proverà a lavorare nelle prossime per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista giallorosso. Come rip ...

Pedullà: "Napoli, Veretout è la prima scelta! La posizione della Roma. Smalling, meglio tardi che mai"

Il giornalista di SportItalia ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter soffermandosi, tra le altre cose, sulle mosse imbastite dal Nap ...

L'interesse del Napoli per Jordan Veretout è ormai conclamato, e cosi proprio il club azzurro proverà a lavorare nelle prossime per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista giallorosso. Come rip ...Il giornalista di SportItalia ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter soffermandosi, tra le altre cose, sulle mosse imbastite dal Nap ...