Si spara 3 volte al piede: corre in ospedale ma scoprono che… (Di martedì 1 settembre 2020) Questa storia arriva da Princeton, nel West Virginia, e ha per protagonista un uomo la cui furbizia non rientrerà negli annali. Per un puro caso e dopo qualche birra di troppo, l’uomo ha fatto una cosa assurda con le sue pistole… “Mi sono sparato tre volte al piede destro…” Il protagonista di questa vicenda, in un giorno qualunque, ha scelto di farsi qualche birra in solitaria. Non sapendo cos’altro fare, ha pensato bene di pulire le sue pistole. Un po’ alticcio e senza prendere precauzioni, ha iniziato dalla calibro 32: un colpo di pistola è partito accidentalmente e gli ha forato il piede destro. Non avendo avvertito dolore, l’uomo ha proseguito con la pulizia della calibro 38 e sapete come è andata? Si è sparato, sì ... Leggi su velvetgossip

IncalNero : @eziofalini @Mussmauer @GaIadhrim @Carlo_bis @B_LaFerola @Azzurra6671 Nessuno lo nega, ma se lei mi spara cifre 50/100 volte più grandi ... - usqueadinfer0s : @tg2rai quando la smetterete di pubblicare il video, a volte censurato e a volte no, del poliziotto che spara a Jac… - arducsbebek : @INLOVEWITHDS Penso che è una grande cazzata sta mossa. Capisco tutto ma Yamaç ha salvato sette persone SETTW e Cum… - d_granuzzo : RT @salvinimi: Dylann Roof uccide 9 persone di colore in una chiesa. La polizia gli da un hamburger da mangiare Kyle Rittenhouse spara e uc… - Zorochan_1 : @rn5_rn Molte volte spara dei nomi che magari sono solo sondaggi ma forse nei mesi scorsi si è preso troppa merda..… -