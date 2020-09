Referendum, il taglio dei parlamentari non è un attentato alla democrazia. La questione è un’altra (Di martedì 1 settembre 2020) Nel 2016, agli alti lai degli apocalittici renziani opponevamo le giuste preoccupazioni per lo snaturamento della Carta costituzionale nel caso fosse passata una riforma pasticciata e zeppa di cose diverse, che toccava tantissimi articoli, con qualche sprazzo di lucidità annegato nel tentativo di produrre l’ennesimo potenziamento delle prerogative governative. Un governo “stabile”, ma prodotto senza quella legittimazione popolare che – a dettato costituzionale immutato – si rendeva necessaria dalle tante convenzioni costituzionali intervenute negli anni. Una riforma che garantiva lo strabiliante esito di umiliare l’autonomia del parlamento e la volontà popolare. Allora aveva senso preoccuparsi per il destino della Costituzione. Mi pare che oggi le cose stiano diversamente. Intanto non si tratterebbe di una riforma epocale, e questo sia ... Leggi su ilfattoquotidiano

