Referendum, il 12 settembre il #VotaSìDay. M5S: “Possiamo finalmente realizzare una riforma di cui la politica parla da decenni ma che nessuno aveva voluto mettere in pratica” (Di martedì 1 settembre 2020) “C’è un appuntamento importantissimo che attende i cittadini italiani il 20 e 21 settembre: andiamo a votare al Referendum e votiamo SI. Con il taglio di 345 poltrone di deputati e senatori possiamo rendere più efficiente il parlamento”. E’ quanto scrive il Movimento Cinque Stelle sul suo Blog annunciando, per sabato 12 settembre, dunque a una settimana dal Referendum, il #VotaSìDay, “una giornata in cui siamo tutti chiamati a informare e a diffondere le ragioni del SI per il taglio di 345 parlamentari per le strade e nelle piazze italiane”. “Dopo anni di impegno del MoVimento 5 Stelle – si legge ancora sul Blog delle Stelle – dentro e fuori le istituzioni possiamo finalmente ... Leggi su lanotiziagiornale

