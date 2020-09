Minacce alla sorella del candidato: “Put…morirete”. Lettera choc nel napoletano (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – “Putt**a morirai tu e quel bast**do di tuo fratello” questo il messaggio choc arrivato nell’abitazione della sorella di Alessandro Cannavacciuolo, candidato pentastellato al consiglio regionale della Campania. Paura e sgomento in vista delle regionali del prossimo 20 e 21 settembre ad Acerra, nel napoletano, dove questa mattina è stata recapitata una Lettera minatoria alla sorella di un candidato del Movimento 5 Stelle. Il caso è stato repentinamente denunciato alle autorità competenti. “Non è la prima volta – spiega Cannavacciuolo – che sono oggetto di Minacce, ma utilizzare, come mezzo di intimidazione, i miei ... Leggi su anteprima24

