Mercato auto, gli incentivi funzionano. Agosto in ripresa, a -0,4% rispetto al 2019 (Di martedì 1 settembre 2020) Si sta lentamente riprendendo il Mercato italiano dell’auto: ad Agosto sono state immatricolate 88.801 autovetture contro le 89.184 unità dell’Agosto 2019, pari a un -0,43%. Una flessione davvero trascurabile se confrontata alle vertiginose cadute di marzo (-85%) e aprile (-98%) scorsi. I risultati di Agosto sono, senza dubbio, merito degli ecoincentivi contenuti nel Decreto Rilancio. Tuttavia, il consuntivo dei primi otto mesi del 2020 rimane preoccupante: 516.049 immatricolazioni in meno, pari a un -39%, con una perdita di fatturato per il settore stimata in poco meno di 10 miliardi di euro (e con un calo del gettito Iva per l’Erario di oltre 2 miliardi). La speranza è che gli ecoincentivi permettano, ... Leggi su ilfattoquotidiano

