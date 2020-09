Medico guarisce dal Covid e diventa primario ad Alzano (Di martedì 1 settembre 2020) L’ospedale “Pesente Fenaroli” di Alzano Lombardo, lì dove il focolaio italiano del Coronavirus si è propagato a dismisura a partire dal 23 febbraio scorso come TPI ha raccontato in un’inchiesta in più parti, da oggi ha un nuovo primario. Si tratta di Pierpaolo Mariani, Medico che in piena pandemia era stato tra i primi ad ammalarsi. Chi è Pierpaolo Mariani Mariani è stato nominato dall’Asst Bergamo Est alla guida della Chirurgia nello stesso ospedale dove lavora dal 2018. Il Medico ha 40 anni, è di Gussago (in provincia di Brescia), ed è stato chiamato a dirigere il reparto dal direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati. Ammalatosi in corsia, era tornato a lavorare appena i tamponi ne avevano confermato la doppia ... Leggi su tpi

