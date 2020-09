Marcello Masi e la sua paura nei confronti di Andrea Delogu (Di martedì 1 settembre 2020) Marcello Masi protagonista dell’ennesima gag con Andrea Delogu. La trasmissione volge al termine ma l’intesa tra i due è vincente Marcello Masi ed Andrea Delogu sono la coppia dell’estate. Ci riferiamo, naturalmente, al punto di vista professionale, con i due che non hanno certo conquistato le copertine delle riviste patinate ma tengono incollati alla tv milioni di telespettatori ogni giorno, dal lunedì al venerdì anche per merito delle loro gag simpatiche. I due si punzecchiano in continuazione, creando una sorta di attesa e curiosità negli italiani che premiano con gli ascolti la coppia rivelazione di Viale Mazzini. Ogni situazione è buona per creare una gag non studiata ma improvvisata. Proprio ... Leggi su bloglive

sorrisobot : RT @reese_86: Se potessero cazzeggiare col sorriso e se non ci fosse l'argomento e il clima plumbeo del Covid, Andrea Delogu e Marcello Mas… - reese_86 : Se potessero cazzeggiare col sorriso e se non ci fosse l'argomento e il clima plumbeo del Covid, Andrea Delogu e Ma… - ItaliaRai : Non perdete tutti i giorni 'La vita in diretta Estate' con Marcello Masi e Andrea Delogu New York 10.54 Los Angel… - entenkwkm : Maurizio Costanzo esprime il suo giudizio sulla conduzione de La vita in diretta Estate da parte di Andrea Delogu e… - commentolatv : RT @Viperissima_: Pierluigi Diaco con Marcello Masi e Andrea Delogu quando capirà di essere stato peculato a #lavitaindiretta -