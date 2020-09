Los Angeles, afroamericano ucciso dalla polizia. Scoppia la protesta (Di martedì 1 settembre 2020) Los Angeles, 1 settembre 2020 - Nuovo episodio di violenza della polizia contro i neri. A Los Angeles un afroamericano è stato ucciso dagli agenti al termine di un inseguimento. Stando a quanto ... Leggi su quotidiano

A protester holds a steel bar as he faces off with sheriff deputies on the parking lot of the Westmont Sheriff Station following the death of a black man, in Westmont, South Los Angeles, California, U ...LOS ANGELES. Un afroamericano è stato ucciso dagli agenti a Los Angeles, e la sparatoria - avvenuta al termine di un inseguimento, dopo che l’uomo (secondo quanto sostiene la polizia) aveva colpito un ...