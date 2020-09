Lorenza forse è morta di embolia polmonare. In ospedale le diagnosticarono una contrattura (Di martedì 1 settembre 2020) La morte di Lorenza Famularo, la ventiduenne deceduta lo scorso 23 agosto all’ospedale di Lipari dopo che da nove giorni accusava dolori a schiena e torace, potrebbe essere stata causata da una embolia polmonare massiva. E’ una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico legali disposti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto che dovrà essere riscontrata da successive analisi istologiche, che richiedono ancora del tempo.Se confermata sarebbe una patologia diversa da quella diagnosticata nelle due visite nel pronto soccorso dell’ospedale di Lipari alla giovane che aveva forti dolori all’addome e alla spalla. I medici le hanno prescritto degli antidolorifici ritenendo che la sofferenza fosse di natura muscolare o scheletrica, ma la 22enne si è aggravata ed ... Leggi su huffingtonpost

