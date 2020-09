Lega punta Campidoglio, Bordoni: Candidato di Fdi? Lo dicono loro (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – La Lega punta forte su Roma. Lo dicono i nuovi cartelloni 6×3 con la faccia del leader Matteo Salvini davanti alla cupola di San Pietro, che da oggi svettano sulle strade romane. E lo dicono alcuni tra i big del partito nella Capitale, a partire dal consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni, che oggi ha risposto ad alcune domande dell’agenzia Dire sullo scenario in vista del voto della primavera del 2021. “Matteo (Salvini, ndr) e Claudio Durigon hanno dato un segnale chiaro che su Roma ci puntano molto- ha spiegato Bordoni, partendo dal commentare i cartelloni e proseguendo rispondendo alla domanda su chi debba scegliere il Candidato della coalizione- in Fdi ... Leggi su romadailynews

sciullen : @Presa_Diretta il Veneto punta sul territorio nonostante Zaia sia della lega nord, la Lombardia il territorio lo vu… - totofaz : Se la quarta punta (con una terza che ha avuto più giorni assenza dei capelli sulla mia testa) è uno dei due ragazz… - EnzochiariMaggi : @nzingaretti Una legge elettorale per una enorme paura della LEGA - TuttoBundesliga : ?? Lo @s04 punta sull'usato sicuro (ed economico)! Accordo imminente con Vedad #Ibisevic: l'attaccante bosniaco gua… - momperiglia : RT @AnsaSardegna: Coronavirus: faro Consiglio Sardegna su attacchi mediatici. La Lega punta a risarcimento danni testate giornalistiche #AN… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega punta Lega punta Campidoglio, Bordoni: Candidato di Fdi? Lo dicono loro RomaDailyNews Explorer Plug-In Hybrid, Il Suv Ford efficiente dai consumi ridotti, spazio e tanta tecnologia

ROMA - È finita l'attesa, ora l'Explorer Plug-In Hybrid si prepara a calcare le strade d'Europa. Questa versione “elettrificata” abbina il motore a benzina EcoBoost V6 3.0 di Ford ad un motore elettri ...

Elezioni, la lista “Magliano rinasce” punta sul turismo ecosostenibile e sul Cammino dei Briganti

Magliano dei Marsi. Il miglioramento di un paese, dei borghi e, cosa che conta molto visti i tempi, della economia a livello generale, con prospettive di nuovi posti di lavoro nel rispetto dei princi ...

ROMA - È finita l'attesa, ora l'Explorer Plug-In Hybrid si prepara a calcare le strade d'Europa. Questa versione “elettrificata” abbina il motore a benzina EcoBoost V6 3.0 di Ford ad un motore elettri ...Magliano dei Marsi. Il miglioramento di un paese, dei borghi e, cosa che conta molto visti i tempi, della economia a livello generale, con prospettive di nuovi posti di lavoro nel rispetto dei princi ...