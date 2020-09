La difesa delle poltrone di Casini, in Parlamento dal 1983: “Referendum? Serve solo a tagliare delle teste, alla Robespierre” (Di martedì 1 settembre 2020) Il referendum sul taglio dei parlamentari? “Serve solo a tagliare delle teste, alla Robespierre: io non ci sto”. Parola di Pier Ferdinando Casini, il decano dei parlamentari: ha totalizzato dieci legislature consecutive tra Camera e Senato. Entrato a Montecitorio per la prima volta nel 1983 (lo stesso anno della prima elezione di Sergio Mattarella), ci è rimasto fino al 2013. Poi è passato a Palazzo Madama, dove è stato eletto senatore nelle ultime due legislature. Storico esponente della Dc, poi del centrodestra di Silvio Berlusconi (che lo elesse presidente della Camera). infine rieletto per l’ennesima volta dai vecchi nemici del Pd di Matteo Renzi, oggi Casini fa propaganda per ... Leggi su ilfattoquotidiano

LuigiBrugnaro : A #Venezia a fianco dei lavoratori, delle imprese e della Città. ???? Il #Governo inizi al più presto il dragaggio de… - fattoquotidiano : La difesa delle poltrone di Casini, in Parlamento dal 1983: “Referendum? Serve solo a tagliare delle teste, alla Ro… - lazio_e : RT @LazioNuoto: DOMANI ALLE 11 LA LAZIO A DIFESA DELLA LEGALITA’ Domani 2 settembre l’amministrazione Raggi,alle 11, chiederà la riconsegna… - nenazucar : RT @LazioNuoto: DOMANI ALLE 11 LA LAZIO A DIFESA DELLA LEGALITA’ Domani 2 settembre l’amministrazione Raggi,alle 11, chiederà la riconsegna… - SSLazioOrg : RT @LazioNuoto: DOMANI ALLE 11 LA LAZIO A DIFESA DELLA LEGALITA’ Domani 2 settembre l’amministrazione Raggi,alle 11, chiederà la riconsegna… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa delle Fiumicino, Baccini: "Pronti a scendere in piazza in difesa delle insegnanti" IlFaroOnline.it DDL Omotransfobia, Zan vs. Salvini: “Le sue sono fake news pericolose e vergognose”

Però attenzione al pericolo di una legge che manda a processo qualcuno che difende il diritto dei bambini ad avere ... Il DDL contro l’omofobia e la misoginia è ormai diventato una delle ossessioni di ...

Conclusa la Presidenza dell’Istituto Sacro Cuore di Avezzano del Prof. Marco Ridolfi

Avezzano – Con una lettera lunga e commovente il Prof. Marco Ridolfi comunica la conclusione del suo incarico da Dirigente Scolastico presso l’Istituto Sacro Cuore di Avezzano e il ritorno all’insegna ...

Però attenzione al pericolo di una legge che manda a processo qualcuno che difende il diritto dei bambini ad avere ... Il DDL contro l’omofobia e la misoginia è ormai diventato una delle ossessioni di ...Avezzano – Con una lettera lunga e commovente il Prof. Marco Ridolfi comunica la conclusione del suo incarico da Dirigente Scolastico presso l’Istituto Sacro Cuore di Avezzano e il ritorno all’insegna ...