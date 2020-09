L’8 settembre la Commissione affari costituzionali della Camera voterà il Germanicum come testo base di riforma della legge elettorale (Di martedì 1 settembre 2020) La Commissione affari costituzionali della Camera voterà il Germanicum come testo base l’8 settembre, mentre per venerdì prossimo è stato fissato il termine per gli emendamenti alla legge Fornaro di riforma costituzionale che inserisce dei correttivi nella Carta che attenuano gli effetti del taglio dei parlamentari. Lo ha stabilito l’Ufficio di presidenza della Commissione secondo quanto ha riferito il presidente Giuseppe Brescia. “L’indicazione della data di martedì prossimo – commenta il deputato Emanuele Fiano, ... Leggi su lanotiziagiornale

Rvaticanaitalia : “No al saccheggio, sì alla condivisione”: così il #papa nel video per l’intenzione di preghiera di settembre Un fil… - acmilan : ? #MilanMonza friendly match on Saturday 5 September at 8.45 pm: LIVE on our App ?? - CarloCalenda : Veramente ieri ero in piazza ad Asiago con 700 persone e a settembre farò 20 città. L’ultimo sondaggio (Euromedia)… - novambiente : RT @AcegasApsAmga: A @ESOF_eu giovedì 3 settembre alle ore 8.30 parleremo di come gestire un’emergenza legata ai cambiamenti climatici che… - Giu_8 : Calciomercato, apertura a Rimini l'1 settembre. Si chiude il 5 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : L’8 settembre Liliana Segre: «Dopo Auschwitz mi salvarono l’amore e lo studio» Corriere della Sera