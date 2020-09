Inter, Ausilio: «Lautaro fuori dal mercato. Messi? Non c’è niente» (Di martedì 1 settembre 2020) Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione in casa Inter: le dichiarazioni del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di mercato nerazzurra. mercato – «Facciamo fatica a vendere, a favorire le uscite degli esuberi, di chi non è considerato importante per il progetto. Oggi le nostre possibilità sono risorse limitate da migliorare con le uscite». CONTE – «È venuta fuori un’idea comune di lavoro, ci siamo confrontati su alcune tematiche, è stata una riunione proficua. E’ venuta fuori l’idea dell’allenatore, sposata dalla società e condivisa dalla ... Leggi su calcionews24

