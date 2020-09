Il Torino saluta De Silvestri: “Sei stato un grande esempio” (Di martedì 1 settembre 2020) Bel siparietto social tra il Torino e De Silvestri, le strade del club e del terzino si separano dopo 4 anni. Per il difensore, sono pronte a spalancarsi le porte del Bologna, dove ritroverà il tecnico-amico Mihajlovic.IL TWEET DEL Torinocaption id="attachment 527725" align="alignnone" width="600" De Silvestri, Getty Images/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/TorinoFC 1906/status/1300829569000275970?s=20" Il Torino saluta De Silvestri: “Sei stato un grande esempio” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Torino saluta De Silvestri: 'Sei stato un grande esempio' - - toropuntoit : #DeSilvestri ringrazia il #Toro: 'Un ringraziamento speciale a tutto l’ambiente granata! GRAZIE' - Toro_News : Il saluto del #Torino a @l_desilvestri - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Torino: il #Leicester chiede Nkoulou per #Praet. I granata offrono Lyanco #Spezia: salut… - CorriereTorino : Eli Roth saluta Peveragno: «Sono americano ma il mio cuore è italiano» -

Ultime Notizie dalla rete : Torino saluta

Toro.it

“Molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare”: Matteo Rossetti saluta con queste parole la sua nuova esperienza. E’ stato acquistato a titolo definitivo dal Pordenone. Cresciuto nel settore ...Il riscatto non è arrivato, Amine Ghazoini torna al Frosinone. Dopo una buona stagione disputata con la maglia della Primavera del Torino e che è valsa la promozione in prima squadra grazie a Moreno L ...