Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) La situazione dei nuovi casi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione dopo i 135 positivi di ieri: articolo in aggiornamento i dati di ieriIntanto a Milano, dal 7 settembre, 53 mila famiglie riceveranno dal Comune gratuitamente 850 mila mascherine chirurgiche, attraverso 315 farmacie della città, grazie ad un accordo dell’amministrazione con la società Azienda Farmacie Milanesi S.p.A. e Federfarma Milano. Sono oltre due milioni le mascherine (in parte provenienti da donazioni e in parte dalla Protezione Civile) già oggi distribuite dal Comune di Milano a commercianti, taxisti, rider, edicolanti, associazioni di pubblica assistenza e realtà del terzo settore, o consegnate direttamente a ... Leggi su nextquotidiano

Mafara72 : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bollettino per conos… - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 1 settembre) Playhitmusic - - sirico_vincenzo : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bollettino per conos… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, mercoledì #2settembre, per rischio idraulico in alcuni settori del Veneto. Consulta il bolletti… - ReteAmbiente : L'editoriale di Paola Ficco sul numero di agosto-settembre della rivista 'Rifiuti - Bollettino di informazione norm… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile per il 1 settembre next Il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio: i dati del 1 settembre

L’ Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiega che ieri presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 4 nuovi positivi asintomatici e si tratta di tre cittadini residenti a Roma e uno in ...

Coronavirus Toscana, il bollettino del 1 settembre: 40 nuovi casi

Firenze, 1 settembre 2020 - In Toscana sono 11.898 i casi di positività al coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi ...

L’ Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiega che ieri presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 4 nuovi positivi asintomatici e si tratta di tre cittadini residenti a Roma e uno in ...Firenze, 1 settembre 2020 - In Toscana sono 11.898 i casi di positività al coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi ...