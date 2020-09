Gabriele Corsi, lutto a Deal With It: ‘Il più giovane, non è giusto’ (Di martedì 1 settembre 2020) Una dedica straziante è quella che Gabriele Corsi fa sui social a Nicolas, giovane attore di ‘Deal With It‘, il programma in onda sul Nove e che lunedì 31 agosto è tornato con la nuova stagione. Nicolas non c’è più, e come spiega il conduttore si è spento, giovanissimo, a causa di un brutto male. Doveroso quindi tributargli un omaggio al termine della puntata. La dedica a Nicolas Sui social, a corredo di una foto che lo vede posare proprio con il ragazzo, Gabriele Corsi scrive: “Appena finita la prima puntata di #DealWithit. In molti avete notato la dedica a Nicolas. Uno dei nostri attori di questa serie. Il più giovane. Una malattia bastarda se ... Leggi su tvzap.kataweb

