Fairphone 3+, un nuovo aggiornamento per lo smartphone modulare che combatte gli sprechi (Di martedì 1 settembre 2020) Fairphone 3+ è ufficiale e porta con sè delle migliorie che lo rendono più attuale rispetto al modello precedente. Non si tratta però di un nuovo modello dello smartphone modulare, ma un aggiornamento del Fairphone 3, con l’aggiunta di alcuni moduli interessanti già inclusi nel corpo del telefono. Se non conoscete l’azienda, dovete sapere che Fairphone ha una missione: realizzare smartphone ecosostenibili con il solo impiego di risorse riciclate “estratte” da fonti equosolidali. L’azienda vuole dimostrare che non c’è bisogno di cambiare un telefono intero per avere delle funzioni aggiornate, da qui l’intuizione dei moduli. Il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Fairphone, la realtà olandese che realizza smartphone sostenibili, ha presentato il Fairphone 3+. La vera novità è però la possibilità di aggiornare l'attuale Fairphone 3 tramite moduli dedicata alla ...

