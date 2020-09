Dl agosto: caos M5S su norma rinnovo vertici intelligence, Crimi in pressing per ritirarla (2) (Di martedì 1 settembre 2020) (Adnkronos) - E c'è chi assicura che in Aula l'emendamento otterrà altre sigle in calce, in barba al pressing di alcuni big del Movimento, Crimi in primis. Sarà per questo che, nelle ultime ore, c'è chi non esclude che sul dl venga messa la fiducia. "Sarebbe gravissimo - dice all'Adnkronos un big del Movimento tra i firmatari dell'emendamento Dieni - e ci sarebbero parecchie diserzioni nel voto. Siamo stanchi di questi continui ricatti sulla tenuta del governo...". Intanto, in questi minuti, si sta lavorando a delle modifiche del testo per trovare una sintesi, evitando così la fiducia con una nuova formulazione del testo che metta d'accordo tutti, superando i malumori che agitano i 5 Stelle. Per ora, però, la quadra non è stata ancora trovata. Leggi su iltempo

matteosalvinimi : CAPEZZONE: 'SIAMO AL 27 AGOSTO E LA SCUOLA È ANCORA NEL CAOS. VOI NON AVETE LA BACCHETTA MAGICA MA LA BACCHETTA TRA… - LegaSalvini : CAPEZZONE ASFALTA LA MALPEZZI (PD): 'SIAMO AL 27 AGOSTO E LA SCUOLA È ANCORA NEL CAOS. SIETE BUONI A NULLA!' - TV7Benevento : Dl agosto: caos M5S su norma rinnovo vertici intelligence, Crimi in pressing per ritirarla... - notizieit : Dl agosto: caos M5S su norma rinnovo vertici intelligence, Crimi in… - flaviabertoliss : @GiuseppeConteIT @robersperanza avete avuto mesi... MESI per pensarci e vi svegliate il 31 Agosto. Ad oggi ancora n… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto caos Caos migranti, da inizio agosto già oltre 700 sbarchi Il Sole 24 ORE Dl agosto: caos M5S su norma rinnovo vertici intelligence, Crimi in pressing per ritirarla

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Scoppia una nuova grana nel M5S. A innescare la miccia l'emendamento contro il rinnovo dei vertici dei servizi segreti -prima firmataria la grillina Federica Dieni- per camb ...

Trump: «Portland è nel caos, faremo pulizia». La risposta di Biden: «Fomenta la violenza perché è debole»

Botta e risposta a distanza tra Donald Trump e Joe Biden sugli scontri di Portland. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Twitter che per riportare l’ordine nella metropoli dell’Oregon c’è ...

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Scoppia una nuova grana nel M5S. A innescare la miccia l'emendamento contro il rinnovo dei vertici dei servizi segreti -prima firmataria la grillina Federica Dieni- per camb ...Botta e risposta a distanza tra Donald Trump e Joe Biden sugli scontri di Portland. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Twitter che per riportare l’ordine nella metropoli dell’Oregon c’è ...