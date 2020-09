Diabolik: Luca Marinelli è il volto del terrore nel primo character poster (Di martedì 1 settembre 2020) Finalmente possiamo dare uno sguardo al Look di Luca Marinelli, protagonista di Diabolik, nel primo character poster del film. Il primo character poster di Diabolik, pellicola diretta dai Manetti Bros. in uscita il 31 dicembre, svela il look del personaggio interpretato da Luca Marinelli. Nel cast di Diabolik troviamo Miriam Leone, nei panni dell'affascinante Eva Kant, Valerio Mastandrea nel ruolo di Ginko, Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. Il film, adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il ... Leggi su movieplayer

