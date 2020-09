DayDreamer, anticipazioni puntata del 3 settembre 2020: Sanem cade in una buca, Can la salva (Di martedì 1 settembre 2020) Tornano le anticipazioni giornaliere di DayDreamer-Le ali del sogno, e riguardanti ciò che accadrà nella puntata del 3 settembre 2020. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Can deciderà di portare tutti i dipendenti dell’agenzia in campeggio per testare le attrezzature della Compass Sport. Al gruppo si unirà anche Fabbri, scatenando la gelosia del fotografo, mentre Sanem, a causa del suo scarso senso dell’orientamento, si perderà nel bosco finendo in una buca. Sarà Can a trovarla e a portarla in salvo. anticipazioni DayDreamer: Can porta i dipendenti della Fikri Harika in campeggio I telespettatori di DayDreamer si stanno appassionando giorno dopo giorno alle ... Leggi su tutto.tv

SpettacoloDaily : Nuovi episodi di #daydreamer ?? Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di oggi #1Settembre - infoitcultura : Daydreamer -ANTICIPAZIONI 31 Agosto- Can e Sanem dormono insieme - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 31 agosto: un patto tra Can e Sanem - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni del 7 e 12 settembre 2020 - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 1 settembre -