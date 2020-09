Coronavirus, scoperto anticorpo in grado di bloccare i casi gravi: interagisce con la tempesta di citochine (Di martedì 1 settembre 2020) Un gruppo di ricercatori dell’Universita’ di Osaka, in Giappone, ha scoperto un meccanismo molecolare – ed un anticorpo artificiale ad esso associato – che puo’ bloccare il meccanismo che rende COVID-19 potenzialmente mortale. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista PNAS. Il meccanismo osservato interagisce con la cosiddetta ‘tempesta di citochine‘ che e’ un fenomeno prodotto dall’infezione dal Sars-CoV-2 che e’ responsabile delle crisi infiammatorie osservate in molti pazienti gravi. Le citochine sono un gruppo di piccole proteine che possono migliorare o inibire la risposta immunitaria del nostro corpo a infezioni, traumi e malattie come il cancro. Uno dei loro ruoli principali ... Leggi su meteoweb.eu

LemboEttore : Tutte le notizie portano al Covid-19 Solo in Italia accade ciò,e i nostri Governanti sono tanto bravi che siamo tra… - LuciaMosca1 : (Coronavirus, scoperto il meccanismo responsabile della morte dei pazienti in terapia intensiva) Segui su: La Noti… - nicolettasilv1 : #Coronavirus, cosa ha scoperto la #scienza - Tp24it : Coronavirus: scoperto il meccanismo che causa la morte nei pazienti in terapia intensiva -