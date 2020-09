Charlie Hebdo pubblica di nuovo le caricature su Maometto (Di martedì 1 settembre 2020) Charlie Hebdo compie questa scelta alla vigilia dell’apertura del processo per l’attentato del 2015 sfidando ancora una volta gli integralisti Charlie Hebdo ha ripubblicato oggi le caricature di Maometto che lo hanno reso bersaglio dei terroristi islamici. Il tutto alla vigilia dell’apertura del processo per l’attentato del 7 gennaio 2015. Nella strage morirono noti vignettisti come Wolinski, Cabu, Charb e Tignous. Il settimanale satirico ha deciso di rendere omaggio alle vittime e di sfidare nuovamente i terroristi. “Non chineremo mai la testa, non rinunceremo mai“, ha dichiarato il direttore Riss. Le vignette iniziali che suscitarono molte polemiche erano state pubblicate per la prima volta da un quotidiano danese ... Leggi su zon

