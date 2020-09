“Batterio killer sottovalutato, comunicazioni assenti”: nella relazione le responsabilità dell’ospedale di Verona sui neonati morti (Di martedì 1 settembre 2020) Un durissimo atto d’accusa. L’ospedale di Verona non ha informato le strutture regionali sanitarie e nemmeno quelle ministeriali delle infezioni da Citrobacter. L’epidemia è stata sottovalutata e sottostimata. C’è il sospetto che non siano state rispettate le norme di igiene per prevenire le infezioni. Nonostante i numeri imponenti, l’unità di crisi si sarebbe attivata con ritardo. Sono questi alcuni dei passaggi più inquietanti della relazione consegnata dalla commissione ispettiva della Regione Veneta e che radiografa la situazione all’interno dei tre reparti del Borgo Trento di Verona chiusi a giugno dove si sono registrati quattro decessi. La relazione è composta di 59 pagine. La conclusione – “Queste osservazioni suggeriscono che il ... Leggi su ilfattoquotidiano

