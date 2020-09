Back to Hogwarts: oggi l’evento è in digitale (Di martedì 1 settembre 2020) Per evitare assembramenti presso la stazione Kings Cross a Londra, quest’anno l’evento Back To Hogwarts si consuma online Se nel mondo dei babbani il 1 Settembre 2020 è il giorno del ritorno a scuola per i corsi di recupero, nel mondo dei maghi oggi si celebra il tradizionale Back To Hogwarts. A causa del Coronavirus, però, anche questo evento esplicitamente legato al mondo immaginifico di Harry Potter quest’anno avrà luogo in streaming online, per evitare assembramenti al mitico binario 9 e tre quarti della stazione Kings Cross a Londra, dalla quale ogni anno “partono” migliaia di aspiranti maghetti, con le loro bacchette e i meno usuali animali da compagnia (rospi, civette, gufi) verso la ormai iconica “Scuola di Magia e ... Leggi su zon

