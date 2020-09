Australia, banca centrale conferma tassi ai minimi storici (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – tassi di interesse fermi sui minimi storici in Australia, in attesa che domani vengo pubblicato il dato del PIL, per il quale si attende una contrazione del 6%, la più ampia mai registrata dal Paese dall’inizio della serie storica nel 1950. La riunione di politica monetaria della Reserve Bank of Australia (RBA) si è conclusa con la conferma di un costo del denaro allo 0,25%, ai livelli adottati a marzo, come ampiamente atteso dal mercato. Fermo allo 0,25% anche il target del rendimento del bond triennale, fissato dalla politica dello yield curve control adottata dalla banca centrale. La RBA ha anche esteso i finanziamenti triennali alle banche, erogati attraverso lo strumento Term Funding Facility. Il comitato ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Australia banca Australia: banca centrale RBA lascia tassi invariati allo 0,25%, estende finanziamenti a banche Finanzaonline.com Australia, banca centrale conferma tassi ai minimi storici

(Teleborsa) - Tassi di interesse fermi sui minimi storici in Australia, in attesa che domani vengo pubblicato il dato del PIL, per il quale si attende una contrazione del 6%, la più ampia mai registra ...

Borse Asia contrastate dopo dato Cina. Debolezza dollaro post Fed, euro a un passo da $1,20

Borse asiatiche contrastate, dopo la diffusione dell'indice Pmi manifatturiero della Cina stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit, relativo al mese di agosto. L'indice Nikkei 225 ha termi ...

(Teleborsa) - Tassi di interesse fermi sui minimi storici in Australia, in attesa che domani vengo pubblicato il dato del PIL, per il quale si attende una contrazione del 6%, la più ampia mai registra ...Borse asiatiche contrastate, dopo la diffusione dell'indice Pmi manifatturiero della Cina stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit, relativo al mese di agosto. L'indice Nikkei 225 ha termi ...