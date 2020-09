Appian è stata posizionata in qualità di leader nella valutazione dei Portali per le Agenzie di Assicurazioni di Forrester Research (Di martedì 1 settembre 2020) Il rapporto afferma che Appian si differenzia per la tecnologia low-code e per l'ampio toolkit di automazione che implementa AI, RPA, case management e molto altro ancora MILANO, 1 settembre 2020 /PRNewswire/



Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di essere stata nominata come azienda leader da Forrester Research, Inc. nell'analisi indipendente "The Forrester Wave™": Insurance Agency Portals, Q3 2020". Appian ha ricevuto i punteggi più alti sia nella categoria dell'offerta esistente che in quella dedicata alla strategia. Il rapporto di Forrester afferma che: "Per rimanere competitivi, gli agenti assicurativi hanno bisogno di funzionalità tecnologiche che consentano operatività ... Leggi su liberoquotidiano

