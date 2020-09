Anna Foglietta: Dopo Venezia subito sul set (Di martedì 1 settembre 2020) Anna Foglietta, madrina di Venezia 77, sarà la mamma di Alfredino Rampi nel film “Una storia italiana”: primo ciak a fine Settembre subito Dopo il suo impegno come madrina al Festival del Cinema di Venezia (in partenza domani), Anna Foglietta tornerà sul set: è stata infatti scelta per interpretare Franca Rampi, la mamma del piccolo Alfredino morto a Vermicino nel 1981. Il film (le cui riprese inizieranno a fine Settembre) dovrebbe chiamarsi “Una storia italiana” e ripercorrerà la tragica storia di Alfredo Rampi, morto a Vermicino (nel Lazio) il 13 Giugno 1981, in un pozzo artesiano dove era precipitato tre giorni prima. A nulla valsero i tentativi di salvarlo, operazioni disperate che furono seguite ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Anna Foglietta Anna Foglietta, la «promessa d’amore» della madrina di Venezia 2020 Vanity Fair Italia Anna Foglietta, io madrina di Venezia Anno Zero

VENEZIA, 01 SET - Il discorso è pronto, lo ha scritto durante il mese di agosto, "limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della ...

Mostra del Cinema di Venezia, niente parata di star quest’anno: mascherine e red carpet a distanza

La 77/a Mostra del cinema di Venezia non sarà ricordata per le super star, impossibilitate a superare gli stretti confini nazionali determinati dalla pandemia, né per le sue feste esclusive, quanto pi ...

