Amichevoli Benevento 2020 | calendario | programma | orari e tv

Dopo la grande cavalcata in Serie B, il Benevento si prepara alla Serie A 2019/2020. La squadra sarà agli ordini del tecnico Filippo Inzaghi nel ritiro precampionato in programmà a Seefeld in Tirol dal 17 al 30 agosto 2020. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alle Amichevoli della formazione, con la diretta testuale, gli approfondimenti e la cronaca delle partite. Un'estate tutta da vivere per il Benevento. Dopo la retrocessione nella stagione 2017/18, il Benevento punta alla salvezza. Tanto dipenderà anche da una buona preparazione. Il calendario Lunedì 24 agosto Ore 18:00, OSC IMST-Benevento – ANNULLATA Venerdì 28 agosto Ore 16:00, Schalke 04-Benevento

Operazione però che al momento sempre difficilissima. Oltre ad aver presentato una nuova offerta per Bonaventura (si attende ora una risposta), libero sul mercato dopo la fine del contratto con il Mil ...

Benevento Calcio, continua la preparazione. Ma fari puntanti anche sul calciomercato.

La preparazione nel ritiro estivo di Seefeld agli ordini di Pippo Inzaghi e del suo staff prosegue bene, nonostante le vicissitudini di alcuni componenti del gruppo squadra risultati positivi al Covid ...

