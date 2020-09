Accade in diretta a Io e Te, Pierluigi Diaco sparisce dallo studio: “Basta rumore…” (Di martedì 1 settembre 2020) Pierluigi Diaco e le varie tensioni a Io e Te Ultima settimana di programmazione per Io e Te, il format pomeridiano della prima rete condotto per il secondo anno consecutivo da Pierluigi Diaco. Il giornalista in questi due mesi di messa in onda ha attirato più volte l’attenzione su di sé per l’atteggiamento assunto con i suoi ospiti in studio, ma soprattutto con i collaboratori del programma Rai. Per tale ragione sul web e soprattutto sui vari social network il professionista è stato accusato di essere maleducato e snob. In attesa di conoscere il futuro dell’ex naufrago, visto che i vertici di Viale Mazzini lo hanno escluso dai prossimi palinsesti, di recente l’uomo ha spiazzato tutti con un gesto eloquente. Il tutto dopo aver fatto la sua consueta intervista ... Leggi su kontrokultura

Dave_Trebbi : RT @AlessandroMagg4: A prescindere dall'impatto e dal talento, il bello di questa Supercoppa @LegaBasketA è anche nello spazio concesso ad… - ilNonnoSimpson : RT @AlessandroMagg4: A prescindere dall'impatto e dal talento, il bello di questa Supercoppa @LegaBasketA è anche nello spazio concesso ad… - AlessandroMagg4 : A prescindere dall'impatto e dal talento, il bello di questa Supercoppa @LegaBasketA è anche nello spazio concesso… - infoitinterno : Meteo CRONACA DIRETTA: GRANDINE Grossa, ALLUVIONI LAMPO e anche TORNADO al NORD ITALIA. Ecco cosa accade adesso - NonLavorare : Vi aspetto questa sera in diretta sulla piattaforma viola alle 21.30 (a questo link: -

Ultime Notizie dalla rete : Accade diretta Accade in diretta a Io e Te, Pierluigi Diaco sparisce dallo studio: “Basta rumore…” Kontrokultura Sacco: "Squadra esperta e molto solida"

Il passato è appena dietro le spalle. Il futuro è a distanza di poche ore perché domani alle 17 – diretta su Eurosport – la Carpegna Prosciutto fa il suo esordio in Supercoppa ad Olbia contro una form ...

Aggredisce per l’ennesima volta la moglie e finisce in carcere

E’ accaduto a Mazara del Vallo (Trapani) dove, in piena notte, gli equipaggi della Sezione Radiomobile diretta dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana, su richiesta di un cittadino sono intervenuti ...

Il passato è appena dietro le spalle. Il futuro è a distanza di poche ore perché domani alle 17 – diretta su Eurosport – la Carpegna Prosciutto fa il suo esordio in Supercoppa ad Olbia contro una form ...E’ accaduto a Mazara del Vallo (Trapani) dove, in piena notte, gli equipaggi della Sezione Radiomobile diretta dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana, su richiesta di un cittadino sono intervenuti ...