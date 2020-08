Un vasto incendio divampa a Maratea, lambite alcune abitazioni a Cersuta (Di lunedì 31 agosto 2020) POTENZA – Un vasto incendio e’ divampato a Maratea in localita’ Ogliastro, nella frazione di Cersuta, dove dalle prime luci dell’alba sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni della zona.L’incendio sarebbe stato generato da diverse sterpaglie che hanno preso fuoco in punti differenti. Sul posto anche la protezione civile. È in corso un’indagine da parte dei carabinieri e della polizia locale per risalire alle cause dell’incendio. Leggi su dire

MediasetTgcom24 : Palermo, vasto incendio ad Altofonte: evacuate le abitazioni #Palermo - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco impegnati dalla serata di ieri per spegnere un vasto #incendio di vegetazione a #Maratea (PZ). Squa… - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro dalle 11 con quattro squadre, tre elicotteri e un #Canadair per spegnere un vasto… - jfrank63 : RT @emergenzavvf: #Vigilidelfuoco impegnati dalla serata di ieri per spegnere un vasto #incendio di vegetazione a #Maratea (PZ). Squadre al… - AE_love_art : RT @emergenzavvf: #Vigilidelfuoco impegnati dalla serata di ieri per spegnere un vasto #incendio di vegetazione a #Maratea (PZ). Squadre al… -