Tour de France, successo di Caleb Ewan a Sisteron. Alaphilippe resta in giallo (Di lunedì 31 agosto 2020) successo di Caleb Ewan nella terza tappa del Tour de France. Alaphilippe resta in giallo. Sisteron (FRANCIA) – successo di Caleb Ewan nella terza tappa del Tour de France 2020. Volata magistrale dell’australiano che in rimonta è riuscito a precedere l’irlandese Sam Bennett. Terzo posto per il nostro Giacomo Nizzolo che non è riuscito a trovare il guizzo giusto negli ultimi metri della frazione. Tanta Italia nella top ten con Matteo Trentin e Niccolò Bonifazio che hanno concluso rispettivamente in ottava e in decima posizione. Nessun problema per i big che hanno trascorso una tappa ... Leggi su newsmondo

