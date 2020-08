Silva: “Ho scelto la Real Sociedad per il suo stile di gioco” (Di lunedì 31 agosto 2020) In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Real Sociedad, David Silva è tornato sulla sua scelta di giocare in Spagna: “Ho avuto offerte e da ogni parte del mondo, ma alla fine ho scelto la Real Sociedad per il suo stile di gioco. Per me e la mia famiglia tornare in Spagna mi ha ridato grande voglia”. Foto: Twitter Real Sociedad L'articolo Silva: “Ho scelto la Real Sociedad per il suo stile di gioco” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : 'E' stata la mia ultima partita con il #PSG. Ho sognato con questa #UCL, ho dato tutto ma adesso devo cercare un'al… - marcovarini : RT @TuttoMercatoWeb: David Silva: 'Ho avuto offerte da tutto il mondo. Scelta la Real Sociedad per lo stile di gioco' - TuttoMercatoWeb : David Silva: 'Ho avuto offerte da tutto il mondo. Scelta la Real Sociedad per lo stile di gioco' - zazoomblog : David Silva alla Real Sociedad: “Ho avuto tante offerte il resto è privato” - #David #Silva #Sociedad: #avuto… - sportface2016 : #DavidSilva: 'Ho ricevuto tante offerte, ho scelto la #RealSocedad. Il resto sono cose private' #Lazio -