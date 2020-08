Serie C: si riparte il 27 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Al termine del Consiglio Federale tenuto oggi, oltre alla ripartenza della Serie A fissata per il 19 settembre, si è decisa anche la data di inizio della Serie C, con il presidente Francesco Ghirelli che ha annunciato il via del torneo per il 27 settembre. Foto: Sito Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

